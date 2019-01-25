ЕС внес Саудовскую Аравию в проект перечня стран, которые не борются с финансированием терроризма

Этот перечень стран является конфиденциальным.

В Еврсоюзе внесли Саудовскую Аравию в обновленный проект перечня стран, которые не борются должным образом с финансированием терроризма.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника. В частности, Европейская комиссия внесла Саудовскую Аравию в проект перечня стран, которые представляют угрозу ЕС из-за слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием средств.

Этот шаг сделан на фоне усиления международного давления на Саудовскую Аравию после убийства 2 октября 2018 года саудовского журналиста Джамала Хашогги в аравийском консульстве в Стамбуле.

Сейчас в соответствующий перечень входят 16 стран, в том числе Иран, Ирак, Сирия, Афганистан, Йемен и Северная Корея. Критерии внесения стран в этот перечень преимущественно основываются на положениях Международной группы по разработке финансовых мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма (FATF).

В то же время, на этой неделе перечень был обновлен с учетом нового критерия, разработанного Еврокомиссией в 2017 году. Саудовская Аравия - одна из стран, которую внесли в обновленный перечень, который является конфиденциальным.

Власти Саудовской Аравии пока не отреагировала на эту информацию.

Один из источников сообщил, что другие страны, вероятно, тоже будут добавлены в список, но отказался уточнить, какие именно.