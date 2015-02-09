Ключевые сенаторы Конгресса США выступают за поставки летального оружия в Украину - СМИ

Ключевые сенаторы Конгресса США близки к законодательному разрешению поставок летального оружия вооруженным силам Украины. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Идея предоставить оружие украинским войскам пользуется поддержкой и в Республиканской, и в Демократической партиях. Представители фракций ведут соответствующие переговоры.

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Это стало известно на фоне заявления президента Обамы о том, что поставки вооружений Украине возможны, но никакого решения еще не принято.

Как сообщал УНИАН, Президент США Барак Обама подчеркивает, что вопрос о предоставлении Украине летального оружия изучается, решение не принято.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне. (Прямая трансляция мероприятия проходила на сайте Белого дома).

Президент США в очередной раз подчеркнул, что урегулирование ситуации на востоке Украине должно быть достигнуто дипломатическими средствами.

"Это правда. Если фактически дипломатия терпит неудачи, тогда я обращусь к своей команде рассмотреть все варианты: какие другие средства мы можем применить, чтобы изменить подход господина Путина. И возможность предоставления летальных оборонных вооружений является одним из вариантов, который рассматривается, но я еще не принял решения по этому поводу", - подчеркнул Обама.

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По его словам, Соединенные Штаты проводят консультации с Меркель и другими союзниками и партнерами по этому вопросу.

Обама подчеркнул, что основная идея заключается не в том, что "Украина может нанести поражение российской армии..., а скорее в том, чтобы рассмотреть дополнительные возможности, что мы можем сделать, чтобы помочь укрепить оборонные возможности украинской армии в условиях агрессии сепаратистов".