Украина ведет переговоры с иностранными государствами о предоставлении летального оружия

Об этом перед встречей с иностранными военными атташе сказал заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба вооруженных сил Андрей Ординович.

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"Ведется работа по получению возможности предоставления летальных средств для усиления наших сил", - сказал он.

Он также отметил, что довольно успешно была проведена работа с иностранными государствами о предоставлении Украине нелетального оружия и материально-технических средств для армии.