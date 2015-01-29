Украина ведет переговоры с иностранными государствами о предоставлении летального оружия
16:20, 29 января 2015Политика
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Министерство обороны ведет переговоры с иностранными государствами о предоставлении Украине летального оружия.
Украина ведет переговоры о предоставлении летального оружия / УНИАН
Об этом перед встречей с иностранными военными атташе сказал заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба вооруженных сил Андрей Ординович.
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"Ведется работа по получению возможности предоставления летальных средств для усиления наших сил", - сказал он.
Он также отметил, что довольно успешно была проведена работа с иностранными государствами о предоставлении Украине нелетального оружия и материально-технических средств для армии.
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