Twitter отказался блокировать аккаунты по запросам от России – СМИ
20:49, 09 февраля 2015Мир
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Компания Twitter отказалась выполнять 87% запросов от российских властей по блокировке аккаунтов.
REUTERS
При этом в целом за 2014 год в компанию поступило 89 запросов от Роскомнадзора и два судебных ордера, сообщает Апостроф.
В компании отметили, что отказались блокировать по запросу российских властей некоторые аккаунты, критикующие правительство РФ и скрывать информацию о мирных акциях в Украине.
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Кроме того, Twitter получил от российских властей 108 запросов сведений о тех, или иных аккаунтах, при этом ни один из них не был удовлетворен.
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