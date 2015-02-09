Twitter отказался блокировать аккаунты по запросам от России – СМИ

При этом в целом за 2014 год в компанию поступило 89 запросов от Роскомнадзора и два судебных ордера, сообщает Апостроф.

В компании отметили, что отказались блокировать по запросу российских властей некоторые аккаунты, критикующие правительство РФ и скрывать информацию о мирных акциях в Украине.

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Кроме того, Twitter получил от российских властей 108 запросов сведений о тех, или иных аккаунтах, при этом ни один из них не был удовлетворен.