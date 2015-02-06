Крупнейший интернет-магазин Amazon уходит из оккупированного Крыма

Крупнейший американский интернет-магазин Amazon предупредил клиентов в оккупированном Россией Крыму о необходимости удалить аккаунты до 13 февраля.

В письме, разосланном пользователям, говорится, что если аккаунты не будут удалены добровольно, то компании придется удалить их в принудительном порядке, передает ТАСС.

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"Ваша учетная запись AWS имеет зарегистрированный адрес для выставления счета в регионе Крым. Из-за экономических санкций, недавно анонсированных правительством Соединенных Штатов, которые запрещают экспорт или поставку услуг в АР Крым, вы должны удалить все ресурсы из AWS и закрыть свой аккаунт AWS на 12 утра по тихоокеанскому времени, в пятницу, 13 февраля 2015", - говорится в письме компании, которое имеется в распоряжении информагентства.

С начала февраля компания Google также ограничила предоставление ряда своих услуг для жителей Крыма. В частности, многие пользователи сейчас не имеют возможности скачивать и обновлять программы из магазина приложений.