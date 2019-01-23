Wall Street Journal: Заигрывание Путина с Японией не позволяют ей стать на сторону Украины и Запада

Российский автократ пытается воспользоваться неуверенностью в отношениях Токио и Вашингтона.

Дипломатические попытки России говорить с Японией о 70-летнем территориальном споре нацелены на получение более ценного приза для Кремля - нового политического посягательство на одного из крупнейших союзников США в регионе.

Во вторник российский автократ Владимир Путин снова встретился с японским премьер-министром Синдзо абэ в Москве. И это уже третий раз за последние три месяца. Но эксперты считают, что надежда на то, что Кремль согласится вернуть Японии Курильские острова, очень небольшая, пишет Wall Street Journal.

«Хоть и не просто решить проблему, которая оставалась на протяжении 70 лет после Второй мировой войны, нам все равно нужно это сделать», - сказал Абэ после переговоров с Путиным.

«Российская власть осознает, что очень полезно поддерживать территориальный спор и тем самым сохранять рычаг влияния на Японию», - пояснил эксперт по российско-японским отношениям токийского Tample University Джеймс Браун.

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На протяжении последних лет разговоры Путина с японской стороной приносили политические плоды. Ведь Япония ввела самые слабые санкции против России за войну против Украины из всех стран G7. Токио был единственным, кто не выдворил российских дипломатов в ответ на отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании.

«Поддерживание очень отдаленной перспективы заключения территориального соглашения помогает поощрять Абэ дистанцироваться от других стран G7», - пояснил Браун.

Последние переговоры состоялись на фоне неопределенности в отношениях между США и Японией. Абэ пытался снискать расположение президента Дональда Трампа. Он даже подарил ему позолоченную клюшку для гольфа. Но японско-американские отношения зашли в тупик из-за жалобы Трампа на торговлю.

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Вашингтон пытается продвинуть новое соглашение с Токио, которое бы сократило американский торговый дефицит. И в это же время Абэ начал более дружелюбно относиться к предложениям Путина обсуждать Курильские острова. Он даже пообещал российскому автократу, что в случае возврата этих территорий Японии, там никогда не будут базироваться войска США.