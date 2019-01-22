Sueddeutsche Zeitung: Место гибели Бандеры теперь поле битвы кибер-шпионов

На протяжении прошлого века Мюнхен превратился в шпионский центр, таким он остается и до сих пор.

Когда в прошлом году стало известно, что Федеральная разведывательная служба ФРГ десятилетиями использовала радиоточку, установленную в Северной башни собора Фрауэнкирхе, не только католики были оскорблены, но и все жители Мюнхена. Ведь город больше всех других в Германии пострадал от шпионов.

Однако, немецкие разведчики заверили, что ни за кем не следили с церковной башни. Согласно утверждению эксперта Эриха Шмидта-Айнбома, станцию на Фрауэнкирхе использовали скорее для связи со своими. С 98-метровой башни можно было легко связаться с тогдашней столицей, а также с центром немецких спецслужб в Пуллах-им-Изарталь. Во всяком случае, с точки зрения разведчиков, Мюнхен никогда не был провинцией, пишет Sueddeutsche Zeitung. И для этого было много причин.

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Убегая от преследования в родных странах, много интеллектуалов и революционеров выбирали Мюнхен для вынужденного изгнания. Вождь «большевиков" Владимир Ленин тоже некоторое время прятался здесь. А когда он устроил переворот в России, уже его оппоненты из СССР съезжались в Мюнхен.

После Второй мировой войны США попытались превратить немецкий город в крепость против коммунизма, разместив здесь самое большое свое консульство. Отсюда велось прослушивание стран Восточного блока, а также трансляция «Радио Свобода» в определенных направлениях. Издание также напоминает, что в Мюнхене также действовала штаб-квартира Организации украинских националистов, которая сначала была размещена на Даухерштрасе, 9, затем на Линдвурмштрасе, 205. Позже украинские националисты переехали на Зеппелинштрасе, 67. Украинский свободный университет тоже был перенесен из Праги в Мюнхен. В 1953 году в городе КГБ отравило чешско-немецкого троцкиста Вольфгана Салуса. А через 5 лет после того от яда здесь умер украинских националист Лев Ребет. Самым известным случаем расправы в Мюнхене издание называет гибель Степана Бандеры. Агенты КГБ убили его 15 октября 1959 года. На лестнице дома по адресу Крайтмайрштрасе, 7 Бандере в лицо вылили яд.

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Sueddeutsche Zeitung пишет, что даже сегодня деятельность шпионов не прекратилась в Мюнхене. Но теперь их мишень не только диссиденты-беглецы, а оборонные и технологические компании. Кибершпионаж взял под прицел бизнес и ученых. И это становится все большей проблемой.

«Баварские компании и высшие учебные заведения особенно в поле зрения иностранной разведки, потому что они успешно разрабатывают инновационные технологии почти для всех индустрий», - говорилось в недавнем отчете Агентства по защите конституции ФРГ.

Особенно уязвимы относительно малые и средние компании, которые работают над разработкой технологий. Потому что часто у них нет возможности надежно защищаться от шпионских атак. Агентство по защите конституции ФРГ в Баварии создало специальный центр, чтобы помочь бизнесу защититься от кибератак хакеров и проникновения иностранных шпионов.