Популярная в соцсетях «альпинистка в бикини» погибла в очередном походе

Причиной гибели путешественницы, как предполагается, стало переохлаждение.

Альпинистка Джиджи Ву, известная своими фотографиями в бикини, сделанными на горных вершинах, трагически погибла во время очередного горного похода на острове Тайвань.

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Как сообщает Newsweek, спасательные службы нашли тело 36-летней блогерши возле горы Маболаси.

Сообщается, что 19 января Ву ипользовала спутниковый телефон чтобы позвать на помощь после того, как она получила травмы в результате падения в ущелье. Поиски угодившей в ловушку альпинистки с помощью вертолета осложняла плохая погода.

Причиной гибели путешественницы, как предполагается, стало переохлаждение.

Отмечается, что Ву обрела массу поклонников в соцсетях, делая фото в бикини на самых высоких горных вершинах Тайваня. Она утверждала, что за минувшие 4 года осуществила около 100 походов и примерила по меньшей мере 97 купальников.

Ранее сообщалось, что в горах на Львовщине от переохлаждения погиб турист.