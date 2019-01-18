Stratfor: У России не хватает денег на перевооружение армии

В Минобороны РФ назвали сумму, выделенную на закупку нового оружия, и она вдвое меньше, чем Кремль обещал потратить раньше

Россия собирается потратить миллиарды долларов на оружие в этом году. Но если присмотреться к ее оборонному бюджету, можно заметить «дьявола в деталях».

15 января министерство обороны РФ объявило о намерении потратить 1,44 триллиона рублей (21,5 миллиарда долларов) на военные закупки в 2019 году в рамках широкой программы модернизации устаревшего вооружения. При этом Москва утверждает, что эти затраты помогут обновить все арсеналы на 67%. А это лишь на 3% меньше, чем было указано в ее планах до 2020 года. Впрочем, такие российские цифры не соответствуют реальности, пишет частное разведывательно-аналитическое агентство Stratfor.

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Эксперты отмечают, что выделенная в этом году сумма в 1,44 триллиона рублей на самом деле указывает на значительный обвал в ежегодных российских расходах на военные закупки. Ведь ранее Москва планировала тратить вдвое больше в рамках программы модернизации на 2011-2020 годы. Столкнувшись с падением цен на нефть, у России не было другого выбора, как начать сокращать оборонный бюджет начиная с 2017-го. Тогда Минобороны РФ впервые сократило расходы на 5%.

Нехватка денег поставила российских военных планировщиков перед непростым выбором, куда направить имеющиеся средства, чтобы заменить большой арсенал устаревшей советской техники. Вместе с тем, Россия сделала ядерные силы приоритетными, отдав им львиную долю всех денег на модернизацию. Теперь 82% оборудования ядерных войск обновлено. Военно-воздушные силы тоже получили наибольшую выгоду от щедрости Минобороны. Их флот сейчас модернизирован на 74%. Но военно-морской флот и сухопутные войска недополучили необходимые им ресурсы.

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После многих лет упадка Россия попыталась возродить свою военную силу. Однако, обвал цен на нефть и санкции, которыми Запад наказал ее за военную агрессию против Украины, подрывают усилия Кремля. Хотя российские чиновники и хвастаются, что якобы программа модернизации армии почти выполнена, военным планировочным придется на долго растянуть эти 1,44 триллиона рублей.