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Адвокат Трампа допустил «сговор» сотрудников его штаба с Россией

14:21, 17 января 2019
Мир
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Дональд Трамп / фото flickr.com/Matt Johnson

Адвокат Рудольф Джулиани, представляющий интересы американского президента Дональда Трампа, не смог поручиться, что все члены избирательного штаба лидера не сотрудничали с российской стороной.

По словам адвоката, все его заявления касались президента страны. Об этом сообщает CNN.

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Он подчеркнул, что отсутствуют какие-либо доказательства его «сговора с россиянами» для взлома серверов демократической партии.

«Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба», — сказал Джулиани.

Ранее юридическая команда президента США Дональда Трампа отказала в последние недели специальному прокурору Роберту Мюллеру, который ведет «российское дело», в личной встрече.

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Теги: #Россия#Дональд Трамп