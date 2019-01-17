Адвокат Трампа допустил «сговор» сотрудников его штаба с Россией

По словам адвоката, все его заявления касались президента страны.

Адвокат Рудольф Джулиани, представляющий интересы американского президента Дональда Трампа, не смог поручиться, что все члены избирательного штаба лидера не сотрудничали с российской стороной.

По словам адвоката, все его заявления касались президента страны. Об этом сообщает CNN.

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Он подчеркнул, что отсутствуют какие-либо доказательства его «сговора с россиянами» для взлома серверов демократической партии.

«Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба», — сказал Джулиани.

Ранее юридическая команда президента США Дональда Трампа отказала в последние недели специальному прокурору Роберту Мюллеру, который ведет «российское дело», в личной встрече.