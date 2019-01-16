Парламент Британии не смог выразить недоверие правительству Мэй

Поддержку правительству выразили 325 депутатов, против выступили 306.

Правительство премьер-министра Терезы Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте, что позволит ей попытаться сформировать консенсус среди депутатов по соглашению о Brexit.

Поддержку правительству выразили 325 депутатов, против выступили 306, сообщает Reuters.

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Голосование проходило всего через 24 часа после того, как депутаты не поддержали соглашение о выходе страны из ЕС.

Ранее она неоднократно заявляла, что Британия выйдет из ЕС 29 марта даже, если парламент не одобрит ее сделку.

Как сообщал УНИАН, 15 января Палата общин британского парламента не поддержала соглашение правительства о выходе из ЕС, которое премьер-министр Мэй согласовала с Брюсселем.

По условиям отклоненной версии соглашения между Великобританией и ЕС, одобренной 27 странами Евросоюза в конце ноября 2018 года, выход Британии из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Переходный период предполагался до конца 2020 года. Кроме того, Британия должна была выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов.