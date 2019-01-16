В результате теракта в Сирии погибло четверо военных США

Раненых американских военных эвакуировали из района теракта на вертолетах ВВС США.

В результате взрыва в сирийском городе Манбидж погибло четверо американских военнослужащих. Еще три солдата получили ранения.

Читайте такжеТрамп объявил о начале вывода войск США из Сирии

По некоторым данным теракт был совершен в полдень 16 января смертником, приблизившимся к американским военным, патрулировавшим Манбидж на севере Сирии. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»

Как передает Анадолу, раненых американских военных эвакуировали из района теракта на вертолетах ВВС США.

«При взрыве, произошедшем в ходе планового патрулирования в Сирии, погибли военнослужащие США. В настоящее время нами осуществляется сбор информации, более подробные сведения будут представлены позднее», - сообщил представитель коалиции против "Исламского государства" полковник Шон Райан.

Представитель коалиции не сообщил о количестве жертв. Однако по данным ряда СМИ, взрыв унес жизни четырех американских военных.

Между тем, представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о решении вывести американский военный контингент из Сирии. Предполагалось, что вывод войск займет около месяца, однако затем стало известно, что эта операция продлится несколько месяцев.