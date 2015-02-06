Глава Мюнхенской конференции просит дать Украине оружие

Об этом пишет глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер в статье для Financial Times, сообщает Украинская правда.

По его словам, целью должен быть всеобъемлющий мирный процесс под эгидой ОБСЕ и достижение политического компромисса.

"Но пока ситуация склоняется в пользу России, дипломатическое решение будет все менее вероятным", - пишет Ишингер.

"Наше послание должно состоять в том, что если Россия игнорирует свои обязательства по реализации Минского протокола, то, у нас, возможно, нет иного выбора, кроме как обеспечить Киев военной техникой", - добавляет он.

"Это дало бы возможность вернуть мяч обратно тем, кому он принадлежит - Москве", - подчеркнул глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Читайте такжеСтолтенберг: ​страны НАТО индивидуально решат вопрос о поставках оружия Украине

"Прекращение насилия в Украине требует нового мышления", - замечает Ишингер.

"Те, кто наотрез отказывается рассматривать сложные варианты, должны знать, что бездействие также несет за собой ответственность", - подчеркивает он.

"Если мы ничего не делаем, мы вполне можем узнать, что может быть и будет военное решение кризиса в Украине", - пишет Ишингер.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО предоставить Украине современное оружие, чтобы страна могла противостоять агрессору.