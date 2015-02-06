Глава Мюнхенской конференции просит дать Украине оружие
Странам Запада нужно оказать Украине военную помощь, чтобы вернуть мяч на поле Москвы.
Об этом пишет глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер в статье для Financial Times, сообщает Украинская правда.
По его словам, целью должен быть всеобъемлющий мирный процесс под эгидой ОБСЕ и достижение политического компромисса.
"Но пока ситуация склоняется в пользу России, дипломатическое решение будет все менее вероятным", - пишет Ишингер.
"Наше послание должно состоять в том, что если Россия игнорирует свои обязательства по реализации Минского протокола, то, у нас, возможно, нет иного выбора, кроме как обеспечить Киев военной техникой", - добавляет он.
"Это дало бы возможность вернуть мяч обратно тем, кому он принадлежит - Москве", - подчеркнул глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
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"Прекращение насилия в Украине требует нового мышления", - замечает Ишингер.
"Те, кто наотрез отказывается рассматривать сложные варианты, должны знать, что бездействие также несет за собой ответственность", - подчеркивает он.
"Если мы ничего не делаем, мы вполне можем узнать, что может быть и будет военное решение кризиса в Украине", - пишет Ишингер.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО предоставить Украине современное оружие, чтобы страна могла противостоять агрессору.