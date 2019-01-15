В Афганистане взорвался начиненный взрывчаткой грузовик: четыре человека погибли, 90 ранены

Взрыв произошел в районе столицы Афганистана Кабула, где расположены офисы зарубежных организаций и проживает много иностранцев.

Трое полицейских и одно гражданское лицо погибли в результате мощного взрыва, который произошел в Кабуле 14 января.

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Об этом сообщает TOLOnews. 90 человек получили ранения, среди них 23 ребенка, рассказали журналистам в министерстве внутренних дел Афганистана.

В воздух взлетел грузовик, начиненный взрывчаткой. Взрыв произошел в районе Кабула, где расположены офисы зарубежных неправительственных организаций и проживает много иностранцев.

Президент Афганистана Ашраф Гани в обращении на своем сайте назвал атаку на мирных людей проявлением трусости террористов, которые тем самым признают свое бессилие в противостоянии с силами безопасности.