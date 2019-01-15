В Афганистане взорвался начиненный взрывчаткой грузовик: четыре человека погибли, 90 ранены
05:29, 15 января 2019Мир
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Взрыв произошел в районе столицы Афганистана Кабула, где расположены офисы зарубежных организаций и проживает много иностранцев.
Ранения получили 90 человек, среди них дети / TOLOnews
Трое полицейских и одно гражданское лицо погибли в результате мощного взрыва, который произошел в Кабуле 14 января.
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Об этом сообщает TOLOnews. 90 человек получили ранения, среди них 23 ребенка, рассказали журналистам в министерстве внутренних дел Афганистана.
В воздух взлетел грузовик, начиненный взрывчаткой. Взрыв произошел в районе Кабула, где расположены офисы зарубежных неправительственных организаций и проживает много иностранцев.
Президент Афганистана Ашраф Гани в обращении на своем сайте назвал атаку на мирных людей проявлением трусости террористов, которые тем самым признают свое бессилие в противостоянии с силами безопасности.
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