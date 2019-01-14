Bloomberg: Российский «Северный поток-2» постепенно теряет поддержку Германии

В Берлине заговорили об угрозах для Украины и Европы, которые раньше игнорировали.

Поддержка российского проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны правящей коалиции Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель постепенно испаряется. Этому способствует как рост воинственности Кремля, так и давление со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что газопровод стоимостью 11 миллиардов долларов должен удвоить поставки российского газа в Германию через Балтийское море. Но теперь этот проект столкнулся с ростом скептического отношения немецких чиновников, которые ранее защищали его от критики Трампа и союзников в Евросоюзе. Все может усилить давление на правительство Меркель, которая, в конце концов, будет вынуждена отступить и отложить строительство газопровода.

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Социал-демократ Нильс Шмид, чья партия последовательно поддерживала прокладку новой российской «трубы», теперь заявил, что очень много людей, которые принимают решения в Берлине, медленно заметили геополитическое значение «Северного потока-2». Собственно, проект сократит транзит российского газа через Украину. Таким образом, Москва пытается подорвать экономику соседа, лишив его значительных доходов.

«Дебаты в Германии стали более критическими», - сказал Шмид, добавив, что «Северный поток-2» лучше было бы заморозить до тех пор, пока Россия не подпишет с Украиной соглашение о транзите газа.

«Лучше учесть это политическое измерение», - добавил он.

Издание напоминает, что газопровод протяженностью 1200 километров с самого начала столкнулся с осуждением критиков. Они указывали на то, что его построение увеличит европейскую зависимость от российского газа, который к тому же будет идти в обход территории ключевого партнера Европы – Украины. Дональд Трамп тоже раскритиковал проект, заявив, что он сделает Германию «заложницей» России. Между тем, агрессивное поведение Владимира Путина тоже нанесло удар по «Северному потоку-2». Издание напоминает, как российские войска захватили три украинских судна в Азовском море вместе с экипажами.

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Канцлер Германии, которая спорила с Путиным с 2014 года, когда российская армия оккупировала Крым и часть Донбасса, потребовала, чтобы Кремль немедленно отпустил украинских моряков. Однако, инцидент в Керченском проливе поставил под сомнение то, что дипломатия Меркель вообще может привести к завершению войны на Востоке Украины. Такое мнение высказал ее однопартиец Юрген Хардт.

«События в Керченском проливе минимум показали мне, что это были надежды, которые не оправдались. Россия, по моему мнению, ни на миллиметр не отошла от своих целей», - сказал член партии «ХДС».

Хардт добавил, что правящим партиям Германии нужно достичь консенсуса с Еврокомиссией в вопросе энергетической диверсификации и зависимости от российского газа. Он также поставил под сомнение экономическое обоснование «Северного потока-2». Хотя ранее немецкое правительство настаивало на экономической пользе от российского газопровода.