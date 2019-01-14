Десятки задержанных, двое убитых: стало известно о новогодней атаке на геев и лесбиянок в Чечне (видео)

С конца декабря 2018 года было задержано около 40 человек, по крайней мере два человека убиты.

Российской ЛГБТ-сети стало известно о том, что с конца декабря 2018 года в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин, связанных с их сексуальной ориентацией.

По информации Российской ЛГБТ-сети, с конца декабря 2018 года было задержано около 40 человек, по крайней мере два человека убиты.

Директор программ Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков отмечает, что невозможно назвать точное число пострадавших: "Однако известно, что было задержано около 40 человек, среди которых есть как мужчины, так и женщины. По крайней мере двое задержанных скончались в результате пыток. Нам также известно, что задержания проводятся сотрудниками правоохранительных органов, а пострадавших незаконно удерживают в Аргуне. Местная полиция делает все возможное для того, чтобы они не могли выехать из Республики или впоследствии добиваться защиты в суде. У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки".

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По информации Российской ЛГБТ-сети, началом новой волны преследований стало задержание администратора одной из групп в социальной сети "ВКонтакте", произошедшее в конце декабря 2018 года. В этой группе общаются гомосексуальные мужчины, живущие в республиках Северного Кавказа. За этим задержанием последовали и другие, информацию о которых Российская ЛГБТ-сеть начала получать в начале января 2019 года.

Российские власти до сих пор не провели эффективного расследования систематических преследований (незаконных удержаний, пыток, убийств) гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей, происходящих в Чечне начиная с весны 2017 года.

Напомним, 20 декабря 2018 года был опубликован доклад о тяжких нарушениях прав человека в Чеченской Республике. Доклад был подготовлен профессором международного права Вольфгангом Бенедек в рамках Московского механизма ОБСЕ. В ходе своего расследования автор доклада опрашивал жертв, свидетелей, правозащитников и журналистов. Российская Федерация не позволила эксперту въехать в страну. Доклад подтверждает факт систематических массовых задержаний в Чечне, незаконных удержаний в «секретных тюрьмах» и пыток. В докладе также констатируется участие в преследованиях силовых структур Чечни.