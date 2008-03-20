США признали, что страхи России не беспочвенны

США предложили России следить за работой американской системы ПРО в Европе.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ, комментируя итоги состоявшихся в Москве переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и США.

"Американская сторона готова предложить нам целую серию мер укрепления доверия с тем, чтобы мы могли убедиться: эта система не работает против нас. Их смысл сводится к следующему: мы будем иметь возможность следить за тем, что делает радар и в каком состоянии реально находится база перехватчиков - как с помощью человеческого фактора, так и техническими средствами", – сказал С.ЛАВРОВ.

Он также заявил, что американская сторона признала, что озабоченность России по поводу ПРО не беспочвенна.