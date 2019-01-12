Испания заявила о гибели своей гражданки при взрыве в Париже (видео)

Она находилась в отеле возле пекарни, где произошел взрыв.

Министр иностранных дел Испании заявил, что среди погибших в результате взрыва в парижской пекарни в субботу есть гражданка его страны.

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В своем Twitter Жозеп Боррель сообщил, что "глубоко сожалеет о смерти трех человек в результате взрыва в центре Парижа, включая смерть испанки". Он также пожелал выздоровления "другому раненому испанцу".

Испанские СМИ сообщают, что женщина приехала в Париж как туристка. Она находилась в отеле возле пекарни, где в субботу произошел взрыв, передает ЕвроПравда.

Как сообщал УНИАН, министерство внутренних дел Франции и парижская прокуратура ранее сообщили о двух погибших в результате взрыва. По их информации, оба погибших - французские пожарные. Затем появилась информация о четырех погибших, которую впоследствии уточнили - погибли трое людей. В результате взрыва газа, повлекшего существенные разрушения в центре Парижа, пострадали почти полсотни человек.