Украинский моряк выпал за борт судна в Балтийском море - СМИ

Шансы обнаружить его живым "близки к нулю".

В Балтийском море недалеко от Владиславова (Поморское воеводство) на севере Польши украинский моряк упал за борт с торгового судна, шансы обнаружить его живым "близки к нулю".

Об этом сообщает Польское радио.

Поиски продолжались более 5 часов в пределах 5 морских миль от побережья в районах Пуцкого и Гданьского заливов. В поисково-спасательной операции приняли участие судна Морской службы поиска и спасения (SAR), вертолет, Водная волонтерская служба скорой помощи (WOPR) и пограничники.

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Инцидент произошел ночью. Поиски остановили около 7 часов утра. "Шансы на обнаружение украинского моряка живым близки к нулю", - заявили в Морской службе поиска и спасения.

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