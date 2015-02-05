Прокуратура Чечни считает законными угрозы Кадырова родственникам повстанцев

Об этом сообщил член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин, который обратился к правоохранительным органам с просьбой проанализировать слова Кадырова, передает Русская служба BBC.

Как говорится в ответе ведомства, который получил правозащитник, Кадыров не призывал ни к каким преступлениям, а лишь высказал мнение "о негативных последствиях, которые могут наступить в отношении родственников лиц, принимающих участие в незаконных военных формированиях, если будет подтвержденная информация об их поддержке преступной деятельности последних".

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"То есть, получается, вот это вот "Официально заявляю… семья боевика будет немедленно выдворена, а дом снесен вместе с фундаментом" - это, по оценке прокурора, "мнение о негативных последствиях, которые могут наступить в отношении родственников лиц?", - задается вопросом Каляпин.

Председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин 9 декабря обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой принять меры в связи с заявлениями Кадырова и возбудить дело о превышении должностных полномочий.

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В ответ Кадыров написал в Instagram: "Некий Каляпин встал на защиту бандитов и их родственников. В Чечне защитой прав человека занимаюсь я".

Кадыров добавил также, что подозревает правозащитника в пособничестве терроризму: "У компетентных органов имеется информация, что деньги западных спецслужб от Ахмада Умарова передал бандитам человек по фамилии Каляпин, - написал Кадыров в Instagram. - Нужно проверить, не об этом ли Каляпине идет речь. А если подтвердится, предъявить спрос".

В ночь на 4 декабря в Грозный прорвалась группа вооруженных людей, которые устроили в центре столицы Чечни бои с сотрудниками силовых структур. Жертвами нападения на Грозный стали не менее 10 сотрудников правоохранительных органов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Имарат Кавказ".

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После нападения повстанцев глава чеченской республики Рамзан Кадыров сказал, что прошли те времена, когда родители не отвечают за поступки детей. На следующий день после слов Кадырова в Грозном сгорели несколько домов, предположительно, принадлежавших родственникам боевиков, которые участвовали в нападении на Грозный.

13 декабря в Грозном сгорел офис Комитета против пыток. Правозащитники уверены, что офис подожгли.

Ранее УНИАН сообщал, что Кадыров на открытии Дома печати в Грозном назвал повстанцев "отбросами общества".