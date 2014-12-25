Кадыров на открытии Дома печати в Грозном назвал ополченцев "отбросами общества"

Власти отстроили Дом печати в Грозном, разрушенный в ходе столкновения силовиков главы Чечни Рамзана Кадырова и сторонников независимости Чечни, передает российское агенство РИА Новости.

Выступая на церемонии открытия Дома печати, Кадыров пожелал, чтобы больше не пришлось его восстанавливать.

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"Мы не позволим никому шутить, нарушать законы и Конституцию страны. Здание мы восстановим, но я желаю всем, чтобы больше нам не пришлось это делать, — отметил Кадыров. - Эти шайтаны, которые осуществили это зло, оставили сиротами 22 детей, разрушили школу и Дом печати. Это отбросы общества. Я не верю, что чеченец и мусульманин мог такое сотворить", — подчеркнул Кадыров.

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, ночью 4 декабря ополченцы напали на пост ДПС в Грозном. По данным МВД Чечни, на месте погибли трое сотрудников патрульной службы. Затем сторонники независимости Чечни переместились к Дому печати, где размещаются республиканские газеты, интернет-издания и представительства федеральных СМИ.

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На утро погибло не менее шести человек, несколько человек были ранены. В центре города был введен режим так называемой "контртеррористической операции". Позже Национальный антитеррористический комитет РФ заявил об уничтожении ополченцев в Доме печати. Фото с места событий свидетельствуют, что Дом печати в результате боев полностью сгорел, в Грозный введена военная техника.

В последствии Кадыров начал сносить дома родственников ополченцев, и на фоне этих событий получил медаль "За заслуги в обеспечении национальной безопасности".