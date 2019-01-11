Washington Post: Трамп хочет потратить на стену деньги, выделенные на ликвидацию последствий ураганов

Белый дом хочет потратить деньги инженерных войск США, которые были выделены на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Чрезвычайное положение позволит президенту обойти Конгресс и потратить на строительство средства, выделенные на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Президент США Дональд Трамп провел консультации с адвокатом Белого дома и соратниками по использованию его права объявить чрезвычайное положение. Это позволило бы ему дать толчок строительству стены на границе с Мексикой без необходимости получить одобрение Конгресса.

Как сообщает Washington Post, юристы якобы сказали президенту, что такой план действий "на 100%" выдержит любые проверки. Вместе с тем, попытка обойти конституционный контроль Конгресса над государственными расходами точно повлечет за собой юридические проблемы. А обе партии обвинят президента в злоупотреблении полномочиями. Чиновники из Конгресса рассказали Washington Post, что Белый дом приказал инженерным войскам Вооруженных сил США оценить, можно ли использовать 13,9 миллиардов долларов, выделенных в прошлом году на ликвидацию последствий стихийного бедствия в Пуэрто Рико, Техасе и других местах, на построение стены Трампа, если он объявит чрезвычайное положение. Эти деньги не были потрачены.

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Издание отмечает, что все указывает на попытку админстрации Трампа заложить фундамент для объявления чрезвычайного положения, если переговоры между президентом и Демократической партией в Конгрессе ничего не дадут. Демократы отказываются одобрять выделение миллиардов долларов на строительство стены. Из-за этого конфликта правительство США сейчас переживает так называемый "шатдаун", а сотни тысяч федеральных работников не получают зарплату.