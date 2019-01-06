Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна
05:37, 06 января 2019Мир
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По словам главы государства, об итогах встречи его проинформировал вице-президент Майк Пенс.
Значительного прогресса не было / Twitter
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам.
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Об этом он написал на своей странице в твиттере. По словам главы государства, об итогах встречи его проинформировал вице-президент Майк Пенс.
«Значительного прогресса не было», — заявил Трамп.
Он добавил, что следующая встреча состоится 6 января, а также подчеркнул необходимость решить проблемы на южной границе страны.
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