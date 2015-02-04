На Донбасс должны прийти не победа или поражение, а мир - Папа Франциск

Понтифик считает, что это единственный возможный путь к возвращению мира и согласия, говорится в сюжете ТСН.

Предстоятель католической церкви заявил, что ситуацию на Донбассе христианам не следует рассматривать в категориях поражения или победы.

Читайте такжеПапа Римский вновь призвал к диалогу и прекращению военных действий в Украине

Единственным правильным словом для разрешения ситуации, по мнению Папы, должно быть слово ”мир”. Франциск призвал к прекращению насилия. И попросил верующих молиться за жертв конфликта, среди которых много гражданских.