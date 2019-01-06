Глава аппарата Пентагона ушел в отставку

Кевин Суини, занимавший эту должность с января 2017 года, решил "вернуться в частный сектор".

Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Суини ушел в отставку.

Заявление Суини было опубликовано в субботу на сайте ведомства.

"После двух лет в Пентагоне я решил, что пришло время вернуться в частный сектор", - заявил он. Отмечается, что Суини занимал эту должность с января 2017 года.

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Ранее исполняющим обязанности министра обороны США (секретаря обороны) с сегодняшнего дня стал Патрик Шэнахан после отставки Джеймса Мэттиса, который занимал эту должность после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.