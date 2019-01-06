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Глава аппарата Пентагона ушел в отставку

13:12, 06 января 2019
Мир
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Свини был на посту главы аппарата Пентагона с января 2017 года / фото УНИАН

Заявление Суини было опубликовано в субботу на сайте ведомства.

"После двух лет в Пентагоне я решил, что пришло время вернуться в частный сектор", - заявил он. Отмечается, что Суини занимал эту должность с января 2017 года.

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Ранее исполняющим обязанности министра обороны США (секретаря обороны) с сегодняшнего дня стал Патрик Шэнахан после отставки Джеймса Мэттиса, который занимал эту должность после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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Теги: #Пентагон#США