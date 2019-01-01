Обязанности главы Пентагона после отставки Мэттиса начал исполнять Шэнахан
Исполняющим обязанности министра обороны США (секретаря обороны) с сегодняшнего дня стал Патрик Шэнахан после отставки Джеймса Мэттиса, который занимал эту должность после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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Как говорится в сообщении на сайте Пентагона, ранее Шэнахан был заместителем Мэттиса.
"Под руководством президента Трампа департамент обороны остается сосредоточенным на охране нашего государства. Мы глубоко уважаем длительную службу секретаря Мэттиса, и это было честью служить его заместителем", - отметил Шэнахан.
"Как исполняющий обязанности секретаря обороны я теперь рассчитываю на сотрудничество с президентом Трампом для воплощения его видения вместе с решительными лидерами, в том числе служебными секретарями, объединенным комитетом начальников штабов, боевым командованием и руководящим составом аппарата департамента обороны", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, 21 декабря глава Пентагона Мэттис объявил о своей отставке на следующий день после того, как президент США одобрил вывод американских войск из Сирии.
Мэттис был министром обороны США с 21 января 2017 года.