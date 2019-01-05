Из-за агрессии России против Украины в NASA отменили встречу с главой "Роскосмоса"

Рогозин был одним из десятков россиян, против которых были введены санкции администрацией президента США Барака Обамы за участие в аннексии Крыма. Санкции включают запрет на въезд в США.

Американское космическое агентство (NASA) отложило на неопределенное время визит в США руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который находится под санкциями США за его роль в аннексии Крыма в 2014 году.

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Как сообщает USA Today, директор NASA Джим Брайденстайн под давлением конгрессменов решил перенести на неопределенный срок визит Рогозина.

"NASA сообщило российскому космическому агентству "Роскосмос", что запланированный визит генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль 2019 года, необходимо отложить", - заявила пресс-секретарь Брайденстайна Меган Пауэрс.

Новая дата визита назначена не была.

С критикой визита Рогозина выступили сенаторы-демократы Марк Уорнер и Джинн Шехина, член комитета по ассигнованиям, который финансирует NASA. "Послание Америки Кремлю должно быть однозначным - у действий есть последствия", - заявила Шехина.

"Приглашение администратора Брайденстайна Дмитрию Рогозину, одному из ведущих архитекторов кремлевской кампании агрессии против соседей, обесценивает наше послание и подрывает основные цели национальной безопасности США", - подчеркнула она.

Рогозин был одним из десятков россиян, против которых были введены санкции администрацией президента США Барака Обамы за участие в аннексии Крыма. Санкции включают запрет на въезд в США и замораживание некоторых активов, находящихся в банках США.

Приглашение Рогозина было согласовано заранее, и министерство финансов США в июне предоставило разрешение Рогозину посетить США.