The Guardian: Борьба за космос началась и Китай в ней выигрывает

Успешно посадив аппарат на природном спутнике, Пекин затмил все американские и российские достижения.

Китай смог успешно посадить аппарат "Чанъэ-4" на темной стороне Луны. И последствия этого достижения гораздо больше, чем просто право объявить себя "первыми" людьми на неизведанной территории.

Аппарат "Чанъэ-4" нанес Китай на карту международных усилий по исследованию космоса и поставил его на уровне с США, Россией и Евросоюзом. Кроме того, китайский успех добавил новое измерение к космической гонки, пишет The Guardian.

Миссия "Чанъэ-4" была первой попыткой приземлиться на другой стороне Луны, которая ранее считалась невозможной из-за проблем с коммуникацией. И она была успешной. Первая реакция американского агентства NASA была великодушным признанием успеха ученых другой страны. Достижения Китая назвали "первым для человечества" и "впечатляющим". Но в политических и военных кабинетах Вашингтона и Москвы, вероятнее всего, новость встретили с тревогой. В космосе появился новый серьезных игрок, с которым придется считаться.

Читайте также"Кровавая" Луна зависнет над Землей в конце января 2019

Китай с опозданием вышел в космос. Своего первого астронавта на орбиту он отправил лишь в 2003 году, то есть через 40 лет после космической гонки между СССР и США. Теперь Пекин сделал нечто, что ни одной из космических держав до этого времени не удавалось. Вероятно так случилось потому, что традиционные игроки сосредоточились на пилотируемых программах, выживании человека в космосе и межпланетных полетах, в частности на Марс.

После того, как Нил Армстронг стал первым человеком, чья нога ступила на Луну (и это стало триумфом США, который стал реабилитацией после шока от того, что Юрий Гагарин был первым человеком в космосе), появилось ощущение, что дела на спутнике "завершены". Настало время для больших вызовов. Но теперь все может измениться. Станет ли Луна территорией, за которую будет вестись борьба?

Космос не утратил своей способности очаровывать людей. Луна расположена относительно близко, а ее темная сторона окутана загадочностью. Это гарантировало Китаю, что его миссия привлечет глобальное внимание за пределами научных кругов. "Чанъэ-4" может увеличить интерес к Китаю и космоса среди молодежи, как когда-то космическая гонка между США и СССР. Смесь восхищения и предостережения от советских космических успехов подтолкнула правительство премьер-министра Великобритании Гарольда Уилсона профинансировать изучение русского языка в школах и университетах. Сегодня же подъем Китая стал источником восхищения, вызова и угрозы. И теперь все это не ограничивается планетой Земля.

Читайте такжеАстронавт «Аполлона 8» назвал идею отправить людей на Марс «глупой»

Открытым вопросом остается, насколько глубоко Китай впустят в существующий "космический клуб". После космической вражды без ограничений между США и СССР, Вашингтон и Москва смогли выстроить партнерство в космической отрасли, которому часто удавалось пережить дипломатическую напряженность между странами. США отказались от программы "Шаттл" в 2011 году, но продолжили отправлять астронавтов в космос с помощью российских ракет. А МКС остается общим достоянием стран.

Однако, прошло полвека прежде чем космическое сотрудничество между США и Россией достигло устойчивости. Но появление Китая в качестве серьезного игрока может покончить с этим. К примеру, не начнет ли Россия смотреть на Китай как на успешного партнера с инновациями? Или же она увидит в нем заклятого врага? США, кажется, уже заняли свою позицию, считая Китай экономическим и военным соперником.

Вместе с тем, конечная цель самого Пекина остается неизвестной. Понятно, что он хотел стать космической державой. Но действительно ли он достиг этого статуса или так только кажется? Оборудование, которое Китай отправил на Луну, указывает на то, что его интересуют, прежде всего, добыча природных ресурсов и настройка связи. Как долго США будут молча наблюдать за тем, как Пекин одерживает первенство в этих чувствительных сферах? Во всяком случае, США и Россия очень скоро снова заинтересуются Луной.