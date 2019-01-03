Взрыв в российском Магнитогорске: спасательная операция завершена, объявлено количество найденных тел

Продолжаются поиски домашних животных.

Тело 39-го погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске, один из подъездов которого рухнул 31 декабря.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, пишет ТСН.

В российском Магнитогорске возросло число жертв взрыва в доме

Ранее сообщалось об обнаружении 38 погибших. Представители МЧС в Челябинской области заявляли, что поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершилась, людей под завалами не осталось. Спасатели обещали продолжать поисковую операцию, чтобы достать домашних животных. Как отмечают, только что из-под завалов достали живой кошку.

"Полчаса назад вытащили последнее тело. Поисково-спасательная операция завершена", - сказал первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

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10-этажный дом по улице Карла Макса власти Магнитогорска не намерены сносить. Его предполагается разделить на два отдельных дома, заявил «Интерфаксу» начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха. Он сослался на оценки экспертов о том, что дом пригоден для дальнейшего проживания.

По предварительной версии следствия, происшествие произошло в результате взрыва бытового газа.

Вместе с тем, украинський МИД сообщил, что информация о пропавшей под завалами женщине, которую в СМИ называли украинкой с Хмельнитчины, не соответствует действительности.

"Лицо, о котором медиа вспоминали как о погибшей в Магнитогорске украинке, была по происхождению из Украины, но, по информации родных, не гражданкой Украины", - отметил заместитель Директора Департамента консульской службы – начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.