Греческого министра обороны пригласили на переговоры в Москву
Министр обороны Греции Панос Камменос получил приглашение посетить Москву для переговоров о военном сотрудничестве с Россией.
Камменос встретился с послом РФ в Греции Андреем Масловым, который передал греческому министру обороны приглашение Сергея Шойгу, передает Би-би-си.
В заявлении минобороны Греции сказано, что Камменос обсудил с российским послом соглашения между оборонными ведомствами двух стран и возможности стратегического сотрудничества.
Греческий министр обороны также встретился с послом США в Афинах Дэвидом Пирсом и подтвердил в беседе с ним готовность продолжать военное сотрудничество в рамках НАТО и на двусторонней основе.
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