В Магнитогорске из-за "бомбы" оцепили жилой дом - СМИ

31 января в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, а вечером 1 января - взорвалась маршрутка.

В российском Магнитогорске оцеплен жилой дом на проспекте Ленина, силовики объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва.

Читайте такжеРосСМИ запутались в количестве жертв при обрушении дома в Магнитогорске

Как сообщает "Медуза", несколько человек, представившиеся жителями этого дома, рассказали, что ОМОН и Следком РФ объявили об эвакуации из-за «бомбы». При этом эвакуируют жильцов якобы только с восьмого и девятого этажей первого подъезда дома. Другие жильцы сказали, что их вывели из дома без объяснений.

Отмечается эвакуация началась около двух часов ночи (около полуночи по Москве).

Рядом с домом стоят полицейские легковые автомобили и автобусы с затемненными стеклами, в которых греются эвакуированные жильцы.

Как сообщает местный сайт 74.ru, жильцы дома №93 на улице Ленина в Магнитогорске слышали выстрелы. Их дом стоит рядом с домом 91/1, в одном из подъездов которого сейчас, по словам очевидцев, работает ОМОН.

Официально происходящее в Магнитогорске по-прежнему никто не комментирует.

Ранее сообщалось, что вечером 1 января в российском Магнитогорске, где накануне произошел взрыв в жилом доме, взорвалось маршрутное такси. По словам очевидцев, в инциденте погибли три человека.

Местные СМИ сообщили, что маршрутка загорелась в результате спецоперации по задержанию террористов, но официально эту информацию никто не подтвердил.

Как сообщал УНИАН, в российском Магнитогорске 31 декабря утром произошел взрыв. В результате обрушился седьмой подъезд - с третьего по десятый этажи, повреждены 48 квартир. Погибли по меньшей мере четыре человека, судьба еще 68 жильцов остается неизвестной.