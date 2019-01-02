цей матеріал доступний українською

В Магнитогорске из-за "бомбы" оцепили жилой дом - СМИ

00:39, 02 января 2019
Мир
228 0
В Магнитогорске силовики оцепили жилой дом, официальных комментариев о событиях нет / фото 74.ru

Читайте такжеРосСМИ запутались в количестве жертв при обрушении дома в Магнитогорске

Как сообщает "Медуза", несколько человек, представившиеся жителями этого дома, рассказали, что ОМОН и Следком РФ объявили об эвакуации из-за «бомбы». При этом эвакуируют жильцов якобы только с восьмого и девятого этажей первого подъезда дома. Другие жильцы сказали, что их вывели из дома без объяснений. 

Отмечается эвакуация началась около двух часов ночи (около полуночи по Москве).

Рядом с домом стоят полицейские легковые автомобили и автобусы с затемненными стеклами, в которых греются эвакуированные жильцы. 

Как сообщает местный сайт 74.ru, жильцы дома №93 на улице Ленина в Магнитогорске слышали выстрелы. Их дом стоит рядом с домом 91/1, в одном из подъездов которого сейчас, по словам очевидцев, работает ОМОН.

Официально происходящее в Магнитогорске по-прежнему никто не комментирует.

Ранее сообщалось, что вечером 1 января в российском Магнитогорске, где накануне произошел взрыв в жилом доме, взорвалось маршрутное такси.  По словам очевидцев, в инциденте погибли три человека. 

Местные СМИ сообщили, что маршрутка загорелась в результате спецоперации по задержанию террористов, но официально эту информацию никто не подтвердил. 

Как сообщал УНИАН, в российском Магнитогорске 31 декабря утром произошел взрыв. В результате обрушился седьмой подъезд - с третьего по десятый этажи, повреждены 48 квартир. Погибли по меньшей мере четыре человека, судьба еще 68 жильцов остается неизвестной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#взрыв