На Чикаго обрушилась снежная буря – школы и аэропорт закрыты (видео)

Из-за полуметрового снега занятия в школах отменили до среды. Также непогода заставила Чикагский международный аэропорт имени О'Хары отложить полторы тысячи авиарейсов, передает ТСН.

В настоящее время аэропорт не функционирует. Его только начали расчищать от снега. Терминалы опустели-пассажиров заблаговременно предупредили об отмене авиарейсов и предоставили номера в гостиницах, обеспечили водой и талонами на питание.

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Руководство аэропорта говорит, что остается только ждать, пока расчистят снег и воздушное движение возобновится. "С шести вечера заработает Чикаго, далее - Миннеаполис, Нью-Йоркский - следующий. Я надеюсь, мы справимся с этим снегом не хуже, чем это делают в Украине", - рассказывает представитель "воздушного причала".

Температура в Чикаго упала до минус 10 градусов, но яркое солнце позволило гражданам посреди зимы красоваться темными очками. По прогнозам синоптиков, совсем скоро уже снова будет идти снег. Температура будет прыгать, но вскоре вернутся снежные и морозные дни. Горожане надеются, что они не принесут сильных ветров.