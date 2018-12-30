В России при крушении вертолета погиб известный бизнесмен и его коллеги (видео)

В результате крушения погибли четыре человека, находившихся на борту, в том числе бизнесмен Сергей Рогов, владелец торгово-развлекательного центра People`s Park.

В Улан-Удэ при крушении вертолета погиб известный бизнесмен и его коллеги.

Об этом сообщает ТАСС.

ЧП произошло около 10:00 (04:00 по киевскому времени) в лесном массиве в местности Верхняя Березовка. Вертолет Agusta A119, осуществляя полет по маршруту Березовка (Улан-Удэ) - Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия), не смог сесть в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями и при возвращении в Улан-Удэ потерпел крушение.

Читайте такжеВертолет владельца футбольного клуба Лестер разбился из-за поломки рулевого винта

На видеозаписи с места происшествия видно, что вертолет сгорел почти полностью. На месте происшествия работали пожарные, для ликвидации открытого горения привлекались четыре единицы техники и десять пожарных.

По данным агентства, в результате крушения погибли четыре человека, находившихся на борту, в том числе бизнесмен Сергей Рогов, владелец торгово-развлекательного центра People`s Park, расположенного в столице Бурятии.

По данным источника, погибли также двое местных предпринимателей - друзья Рогова.

"В списке погибших Рогов Сергей Александрович, 1965 года рождения, Бондарь Сергей Тимофеевич 1959 года рождения (пилот), Шестопалов Михаил Васильевич 1984 года рождения, Бурков Сергей Николаевич 1974 года рождения", - сообщил источник.

У них была запланирована рыбалка в Еравнинском районе.

После крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц" УК РФ.