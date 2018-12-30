Юнкер упрекнул государствам ЕС "ужасным лицемерием"

Многие страны ЕС критиковали недостаточную защиту внешних границ Евросоюза. Но, когда дошло до конкретных дел, они начали пятиться, жалуется председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер забрасывает государствам-членам Евросоюза "чудовищное лицемерие" во время дискуссии относительно усиления внешних границ ЕС.

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"Все руководители и главы правительств стран ЕС в течение двух лет требовали лучшей защиты европейских внешних границ. И сейчас внезапно со многих сторон звучат предостережения. Что это, мол, является посягательством на национальный суверенитет, что все происходит слишком быстро и что цифры стали слишком большими. Но это является ужасным лицемерием", - отметил Юнкер в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает “Немецкая волна”.

Председатель ЕК пожаловался, что ряд членов ЕС, которые ранее решительно критиковали недостаточную защиту границ ЕС, теперь отказываются сотрудничать в этом направлении. "Европа таким образом не может функционировать. Мы должны действовать быстро, чтобы быть готовыми и чтобы внешние границы ЕС действительно контролировались", - убежден Юнкер.

Напомним, что в сентябре 2018 года Еврокомиссия предложила к 2020 году увеличить количество сотрудников Европейской пограничной службы Frontex до 10 тысяч человек, что на 8,5 тысячи больше, чем сегодня. В июле этого года лидеры ЕС во время саммита провозгласили вопрос защиты внешних границ как приоритетный. Впрочем, планы ЕК относительно значительного кадрового расширения Frontex вызвало критику со стороны ряда правительств стран ЕС, и в итоге Австрия, председательствующая в ЕС до конца 2018 года, предложила сместить временные рамки для расширения Frontex с 2020 по 2027 год. А министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеегофер в начале декабря назвал реальной датой для этого 2025 год.