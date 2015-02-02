В Турции совершено покушение на президента Эрдогана

В центре города прогремели 2 взрыва, при этом один из них произошел за 15 минут до появления президентского кортежа, сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Today's Zaman.

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Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции обнаружили еще одно взрывное устройство. "Два самодельных взрывных устройства, один за полчаса до и один 15 минут после сработали на маршруте следования кортежа турецкого президента. Большое количество полицейских, команды по обезвреживанию взрывных устройств и членов по борьбе с терроризмом и разведывательных подразделений были направлены к месту происшествия. После обследования, команды обнаружили, что взорвались самодельные взрывчатые вещества, помещенные внутрь трех пластиковых бутылок. Они выяснили, что еще одно взрывное устройство было размещено там же, но не сработало", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по факту покушения возбуждено уголовное дело.

Между тем, пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отрицает информацию о взрывах на пути следования кортежа президента.

Напомним, что это не первое покушение на Эрдогана. В 2013 году, когда он занимал пост премьер-министра, неизвестные расстреляли охрану его кортежа из автоматов. В мае 2011 года злоумышленники напали на полицейский автомобиль, который сопровождал его кортеж.