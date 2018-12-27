В Вене неизвестные напали на церковь: есть пострадавшие

Пострадавшие получили серьезные ранения.

Двое неизвестных напали на церковь в Вене, в результате пострадали от восьми до 15 человек.

Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает издание Kronen Zeitung.

Нападение произошло в 21-м районе Вены во второй половине дня. По некоторым данным, на месте происшествия были слышны выстрелы. Пострадавшие получили серьезные ранения.

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Отмечается, что, скорее всего, речь идет об ограблении. Пострадавшими стали местные священнослужители.

В настоящее время близлежащие улицы перекрыты, полиция ведет розыск подозреваемых. В городе объявлен план «Перехват». На месте происшествия работают антитеррористическое подразделение спецназначения EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA.