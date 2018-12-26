Порошенко и Назарбаев обсудили ситуацию на Донбассе

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности на временно оккупированных территориях Украины и взаимодействие в рамках международных организаций.

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Стороны договорились о проведении очередного заседания совместной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году», - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельно внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономического двустороннего сотрудничества.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН.

Также темой разговора Порошенко и Назарбаева была ситуация в сфере безопасности на временно оккупированных территориях Украины.

В ходе беседы главы государств отметили обоюдную заинтересованность в активизации динамики политического диалога между Украиной и Республикой Казахстан, добавили в президентской пресс-службе.