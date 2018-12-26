Правительство России хочет выращивать наркотические урожаи из-за санкций Запада

Чиновники объяснили, что определенные вещества нужны для изготовления лекарств, однако сейчас они импортируются.

Правительство России одобрило законопроект, который разрешает в стране выращивать самостоятельно определенные наркотические вещества, которые используются в медицинских препаратах.

Как объяснили чиновники, это нужно сделать для сокращения зависимости от других стран, которые ввели санкции против Москвы за ее агрессию против Украины, пишет Reuters. Законопроект еще должен получить одобрение парламента и Владимира Путина. Он предусматривает, что два завода, которые занимаются производством медицинских препаратов на основе опиатов, смогут выращивать свои урожаи необходимых растений.

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«Чтобы наше население не осталось без сильных обезболивающих, мы должны быть самодостаточными. Нам нужно заняться полным циклом производства лекарств: от субстанций до их медицинских форм», - сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.