В Барселоне усилили меры безопасности из-за предупреждения об угрозе теракта

Полиция Каталонии начала операцию по поиску выходца из Марокко, который уже нападал на представителей полиции Испании.

Полиция Каталонии усилила меры безопасности после предупреждения Госдепартамента США о возможности теракта в Барселоне на новогодне-рождественские праздники.

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Как сообщал УНИАН, 24 декабря Госдеп посоветовал сохранять повышенную бдительность в районе Лас Рамблас в Барселоне на Рождество и Новый год. "Террористы могут атаковать почти или полностью внезапно, нацеливаясь на туристические локации, транспортные хабы и другие общественные места" - говорится в рекомендациях Госдепа.

После получения этой информации полиция Каталонии начала операцию по поиску выходца из Марокко, который уже нападал на представителей полиции Испании, передает ЕвроПравда со ссылкой на El Pais.

Полиция проводит усиленные проверки фургонов и микроавтобусов в центре Барселоны, и следит за компаниями, которые сдают транспорт в аренду, чтобы выследить подозреваемого.

Также региональная полиция увеличила свое присутствие в туристических районах Барселоны.