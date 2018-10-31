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В Барселоне паром с пассажирами врезался в причал и сбил кран (видео)

17:06, 31 октября 2018
Мир
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В момент инцидента на борту парома находилось 420 пассажиров / фото Maritime.bg

Как сообщает Daily Mail, в момент инцидента на борту парома находилось 420 пассажиров. По предварительным данным, никто из пассажиров не получил серьезных травм.

Судно Excellent врезалось в причал и сбило кран из-за сильного ветра. В результате падения крана возник пожар. 

Ранее в Балтийском море прогремел взрыв на литовском пароме с 335 пассажирами.

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Теги: #Барселона#паромное сообщение