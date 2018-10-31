В Барселоне паром с пассажирами врезался в причал и сбил кран (видео)

Судно Excellent врезалось в причал и сбило кран из-за сильного ветра. В результате падения крана возник пожар.

В порту Барселоны пассажирский паром врезался в причал, в результате чего портовый кран упал на землю и возник пожар.

Как сообщает Daily Mail, в момент инцидента на борту парома находилось 420 пассажиров. По предварительным данным, никто из пассажиров не получил серьезных травм.

Судно Excellent врезалось в причал и сбило кран из-за сильного ветра. В результате падения крана возник пожар.

Ранее в Балтийском море прогремел взрыв на литовском пароме с 335 пассажирами.