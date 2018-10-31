В Барселоне паром с пассажирами врезался в причал и сбил кран (видео)
17:06, 31 октября 2018Мир
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Судно Excellent врезалось в причал и сбило кран из-за сильного ветра. В результате падения крана возник пожар.
В момент инцидента на борту парома находилось 420 пассажиров / фото Maritime.bg
В порту Барселоны пассажирский паром врезался в причал, в результате чего портовый кран упал на землю и возник пожар.
Как сообщает Daily Mail, в момент инцидента на борту парома находилось 420 пассажиров. По предварительным данным, никто из пассажиров не получил серьезных травм.
Судно Excellent врезалось в причал и сбило кран из-за сильного ветра. В результате падения крана возник пожар.
Ранее в Балтийском море прогремел взрыв на литовском пароме с 335 пассажирами.
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