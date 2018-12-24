Трамп рассказал о разногласиях с Мэттисом из-за военной поддержки
19:06, 24 декабря 2018Мир
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Он подчеркнул, что американские власти оказывают значительную финансовую поддержку «очень богатым» странам в военной сфере.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп рассказал о своих разногласиях с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, который покидает свой пост. Об этом он написал в твиттере.
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Он подчеркнул, что американские власти оказывают значительную финансовую поддержку «очень богатым» странам в военной сфере. Кроме того, эти государства пользуются большими преимуществами, которые им предоставляют США.
«Генерал Мэттис не видел в этом проблемы. Я вижу, и эта ситуация будет исправлена!», - заявил Трамп.
Ранее CNN сообщил, что Мэттис узнал о своей отставке от Помпео.
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