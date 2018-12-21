В Чехии на шахте произошел взрыв, есть погибшие и пропавшие без вести (фото)

Все работы на шахте остановлены, на месте задействованы горноспасательные отряды, пожарные и медики.

В четверг, 20 декабря, на шахте ČSM, расположенной возле города Карвина на северо-востоке Чехии, взорвался метан.

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Как сообщает Česká televize 24, по последним данным в результате взрыва погибли пять человек, десять человек получили ранения и восемь пропали без вести, пишет ТСН со ссылкой на Česká televize 24.

По предварительной информации, все пострадавшие являются гражданами Польши.

Как сообщил журналистам представитель дирекции предприятия Иво Челеховський, взрывом метана разрушены "некоторые участки, на которых проходили работы».

В шахте были установлены датчики, которые должны выявлять и предупреждать об опасной концентрации метана в воздухе.

Сейчас на месте взрыва продолжаются спасательные работы. Все работы на шахте остановлены, на месте задействованы горноспасательные отряды, пожарные и медики.

Напомним, в Польше в мае в результате взрыва на шахте погиб горняк, еще четверо пропали без вести.