В Германии отреагировали на вывод войск США из Сирии

Там отметили, что резкая смена курса американской стороны вызывает удивление. ИГ подавлено, но угроза еще не миновала.

Решение США вывести войска из Сирии может поставить под угрозу борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).

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Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «Резкая смена курса американской стороны вызывает удивление, и не только у нас. ИГ подавлено, но угроза еще не миновала. Последствия этого решения могут навредить борьбе с ИГ и поставить под угрозу достигнутые успехи», - приводятся его слова в сообщении на сайте МИД Германии, передает kommersant.

Маас считает, что победитель в борьбе с ИГ определится «на длинной дистанции», в том числе гражданскими средствами. «Мы работаем с нашими партнерами ради политического процесса. Решающая роль должна быть у Организации Объединенных Наций», - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, США объявили о том, что начинают вывод своих войск из Сирии, 19 декабря. По словам президента Дональда Трампа, их задача выполнена - ИГ повержено.