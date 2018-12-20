Франция оставляет свои войска в Сирии: борьба с "Исламским государством" еще не закончена

Франция является ведущим членом международной коалиции под руководством США, которая борется с исламистами в Сирии и Ираке.

Франция сохранит присутствие своих войск в северной части Сирии, потому что считает, что боевики "Исламского государства" не были уничтожены и продолжают угрожать интересам страны.

Читайте такжеТрамп приказал вывести войска США из Сирии

Об этом французские дипломаты сообщили агентству Reuters. Франция является ведущим членом международной коалиции под руководством США, которая борется с исламистами в Сирии и Ираке. Париж имеет около тысячи военнослужащих, размещенных на севере Сирии.

Французские дипломаты заявили, что решение американского президента Дональда Трампа о выводе 2 тыс. военнослужащих из региона застало Париж врасплох. Вашингтон утверждает, что "Исламское государство" уже потерпело поражение в Сирии.

"Это показывает, что у нас разные приоритеты, и что надо полагаться прежде всего на себя", - сказала министр по делам Европы Франции Натали Луазо.

"На сегодняшний день, конечно, мы остаемся в Сирии, потому что борьба против "Исламского государства" является очень важной", - добавила она.

Франция является особенно чувствительной к угрозе исламистов после серии терактов, которые произошли в стране за последние годы.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил о победе над "Исламским государством" в Сирии и отметил, что борьба с исламистами была единственной причиной присутствия американских войск в стране.