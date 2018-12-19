Благотворительный фонд Трампа распустят по решению суда

Среди причин роспуска также указывается «противозаконное сотрудничество» фонда с предвыборным штабом Трампа.

Благотворительный фонд президента США Дональда Трампа, который показал «шокирующий образец незаконности», будет распущен по решению суда.

Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на судебные документы.

Теперь фонд передаст свои активы другим некоммерческим организациям в течение следующих 30 дней, говорится в материале. Решение суда выдано генпрокурором штата Нью-Йорк Барбарой Андервуд. Организации, которым будут переданы средства, должны получить одобрение со стороны команды нью-йоркского генпрокурора, поясняет телеканал.

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Среди причин роспуска также указывается «противозаконное сотрудничество» фонда с предвыборным штабом Трампа. В заявлении суда также говорится, что фонд функционировал фактически как «чековая книжка, которая служила деловым и политическим интересам Трампа».