Российское грузовое судно село на мель у берегов Великобритании (видео)

Сухогруз "Кузьма Минин", несколько часов сидевший на мели у берегов Британии, сняли с мели во время прилива.

Российское грузовое судно село на мель у берегов Великобритании.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Корабль застрял во время шторма. Груза на его борту не было, только экипаж из 18 моряков. "Кузьма Минин" шел из голландского порта. Там из-за долгов владельца он простоял под арестом полгода.

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Британские СМИ сообщают, что все это время экипаж выживал только на картофельном супе, и сердобольные британцы уже передали россиянам продукты и предметы гигиены. Как сообщает "Русская служба ВВС", сухогруз "Кузьма Минин", несколько часов сидевший на мели у берегов Британии, сняли с мели во время прилива.