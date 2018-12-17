Паритет отсутствует: эксперт оценил вероятность ядерной войны между США и Россией

Российские ракеты сегодня угрожают только Европе, считает эксперт.

Ядерная война между США и РФ маловероятна по причине технической слабости Москвы, считает политический аналитик, экс-народный депутат Украины Тарас Чорновил.

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Такое мнение он высказал во время чата на «Главреде» В то же время аналитик подчеркнул, что молчание Обамы, а затем и Трампа подзадоривает Путина.

"Путин каждую свою вылазку, которая сходит с рук, воспринимает как слабость западного мира и поощрения к нагнетанию напряжения. Москва уже очень давно не выполняет условия договора. Бесконтрольно создавала ракетные носители, оснащала их ядерными боеголовками, напичкала ракетами Калининградскую область, а сейчас нарушает договор о нераспространении ядерного оружия, завозя носители и, очевидно, боеголовки в оккупированный Крым. Это критическая угроза для Европы, европейского командования НАТО и геополитическим интересам США. Конечно, угроза нарастает и для Украины", - отметил Чорновил.

По словам политолога, ранее в России был более благоприятный экономический климат, что позволяло Кремлю тайно наращивать вооружение.

"Лафа закончилась, и как раз теперь США демонстрируют готовность восстановить гонку вооружений. В США финансово-экономический жирок есть, а в "путистане" - только кожа и кости", - указал эксперт.

Чорновил добавил, что ситуация напоминает аналогичную во времена холодной войны, когда Рейган подтолкнул СССР к распаду.

"С одной разницей: советские и американские ракеты взаимно могли уничтожить обе сверхдержавы. А сейчас все американские ракеты могут долететь до Раши, а российские угрожают только Европе", - он.

Политолог подчеркнул, что сейчас отсутствует паритет ядерных вооружений, поэтому начать ядерную войну "может только самойубийца".

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут».