Толкотня, переполненный транспорт и километровые пробки: как выглядит час пик в разных уголках планеты (видео)

Токио, Амстердам и Венеция в 8:00 утра выглядят совсем по-разному.

Что только не творится в мегаполисах в час пик. Двери поездов не закрываются, люди просто висят на перилах, автомобили тянутся километрами. Так выглядят разные уголки планеты в 8:00 утра.

Дакка, Бангладеш

Столица Бангладеш город Дакка - третий в мире по количеству населения. Ежедневно от 8 до 10 тысяч человек штурмуют пригородные поезда Дакки, чтобы добраться на работу и домой. Люди довольны, если удастся найти место на крыше вагона или на подножке. Ведь это все-таки лучше, чем идти несколько километров пешком.

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Центральная Индия

Ситуация мало чем отличается в регионах Центральной Индии. Тысячи людей спешат, пытаясь залезть хотя бы на подножку уходящего поезда. И это не в праздничные дни, такую картину там можно наблюдать ежедневно.

Амстердам, Нидерланды

Те, кто бывал в столице Нидерландов, скажут наверное - велосипедов в городе едва ли не больше, чем автомобилей. Именно они преобладают на дорогах утром, когда люди добираются на работу и учебу. И хоть огромное скопление велосипедистов поражает, только представьте проблему, которая существовала бы, если бы вместо экологического транспорта это были бы автомобили.

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Сан-Паулу, Бразилия

Говорят, что в метро Сан-Паулу не редкость, если толпа своим потоком сбивает людей с ног и просто-напросто их затаптывает. Стоит отметить, что для мегаполиса с населением в 19 миллионов человек метрополитен Сан-Паулу - сравнительно небольшая транспортная система (5 линий и 69 станций). Поэтому и понятно, что в 08:00 утра там не протиснуться.

Венеция, Италия

Перегрузка основных маршрутов, в данном случае - водных, стала актуальной проблемой и для Венеции. Пробки в каналах стали настолько большой проблемой для туристического города, что тамошняя власть решила запретить использовать каноэ и лодки на основных водных путях города в час пик - с 8:00 до 15:00 в будни и с 8:00 до 13:00 по субботам.

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Пекин, Китай

Начиная с сентября и до весны, в Пекине продолжается "период худших заторов". Плачевнее всего ситуация выглядит именно утром, в 08:00, когда все направляются на машинах по скоростному шоссе Пекин-Гонконг-Макао. Несмотря на то, что дорога имеет 50 полос, пробки растягиваются на десятки километров.

Токио, Япония

Каждое утро в течение получаса с 8:00 до 8:30 в токийском метро - час пик. Тысячи людей, которые спешат в офисы, пытаются протиснуться в переполненные вагоны. Именно поэтому в токийском метро существует специальная должность - осия, в обязанности этого человека входит заталкивать пассажиров внутрь вагона и следить, чтобы их багаж не зажало дверями.

Киев, Украина

Ну и как не вспомнить столичный метрополитен. Каждое утро и вечер киевская подземка тоже переполнена. В час пик не сразу удается попасть в вагон и даже на эскалатор. В прошлом году пассажиропоток метро достиг почти полумиллиарда человек. За день в столичной подземке в среднем проезжают 1,3 млн пассажиров.