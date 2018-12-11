Званием «Человек года» по версии Time наградили группу журналистов (фото)

Среди обладателей титула - убитый в саудовском консульстве на территории Стамбула корреспондент американского издания The Washington Post Джамаль Хашогги.

Авторитетный журнал Time назвал "Человека года" - звание получила группа журналистов, в том числе - убитый ДжамальХашогги.

Об этом сообщает Time.

Также титул получила американская газета Capital Gazette, на редакцию которой в июне было совершено вооруженное нападение, журналисты Мария Ресса, Ва Лон и Кья Со Оо.

«Время выделить группу журналистов, которые имеют одну общую черту: они стали мишенью из-за своей работы. Для них стремление к истине означало тюрьму и преследование. А в некоторых случаях и смерть», — говорится в сообщении телеканала NBC.

"За огромный риск в раскрытии большой правды, за несовершенный, но имеющий огромное значение поиск фактов, за смелость говорить и говорить громко защитники – Джамаль Хашогги, издание Capital Gazette, Мария Ресса, Ва Лон и Кья Со Оо признаются человеком года", - говорится в материале Time.

Мария Ресса - филиппинская журналистка CNN, эксперт по глобальному терроризму. Журналисты Reuters Ва Лон и Кья Со Оо в сентябре были приговорены к семилетнему заключению властями Мьянмы за нарушение закона о государственной тайне. Репортеры расследовали деятельность правительства Мьянмы в штате Ракхайн, где силовики ведут операцию против исповедующей ислам народности рохинджа.

Эту операцию международное сообщество признало военным преступлением на религиозной и этнической почве.

Главный редактор издания Эдвард Фелсенталь подчеркнул, что впервые Time выбрал человеком года того, кого уже нет в живых (Джамая Хашогги, - ред.).

Также он подчеркнул, что у номера журнала, посвященного человеку года, несколько обложек, на которых размещены снимки журналистов Capital Gazette, журналистки из Филиппин Марии Рессы, репортеров Ва Лоуна и Киав С.

Why TIME chose the Guardians as Person of the Year 2018 #TIMEPOYhttps://t.co/IiJXexu0fZpic.twitter.com/j3TRIWyk0c — TIME (@TIME) December 11, 2018

Вторую строчку в списке занял президент США Дональд Трамп, третью - спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о вмешательстве России в президентские выборы в США и возможный сговор Трампа с РФ.

Напомним, в шорт-лист претендентов на звание "Человека года-2018" по версии Time входили супруга британского принца Гарри Меган Маркл, Владимир Путин, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и собирательный образ детей и родителей "Разделенные семьи".

Саудовский журналист Джамаль Хашогги оказался в списке посмертно.

Хашогги был известен как жесткий критик политики королевской династии Саудовской Аравии, он пропал без вести во время посещении генконсульства страны в Турции 2 октября. Его убили и расчленили в октябре в генконсульстве Турции в Стамбуле. Смерть Хашогги "вызвала протесты со стороны международного сообщества и привлекла пристальное внимание к саудовском режиму".

Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что обвинения по делу Хашогги были выдвинуты в отношении 11 человек, всего в рамках расследования задержан 21 человек.

Жестокое убийство Хашогги, известного критика наследного принца вызвало осуждение со стороны всего международного сообщества, включая многих политиков и должностных лиц в США.