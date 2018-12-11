Трамп или Путин: журнал Time назвал претендентов на звание «Человек года»

Из политиков в список претендентов попали президенты США Дональд Трамп, Южной Кореи Мун Чжэ Ин, России Владимир Путин.

Журнал Time составил список претендентов на премию «Человек года».

В список вошли 10 номинантов. Из политиков — президенты США Дональд Трамп, Южной Кореи Мун Чжэ Ин, России Владимир Путин. Также на премию номинирован спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование о вмешательстве России в американские выборы.

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На премию также номинировано убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогги, Кристин Форд, которая заявила о домогательствах и давала показания против судьи Бретта Кавано в сенате США, а также жена британского принца Гарри Меган Маркл. Премию может получить и режиссер ленты «Черная пантера» Райан Кугглер.

Другие претенденты — активисты американского движения March for Our Lives, которые выступают за усиление контроля над оружием, а также семьи мигрантов, которых разделили на американской границе.

Напомним, Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила список самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes.